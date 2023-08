Arvan ka, et tulevikus muutub Tartu veel atraktiivsemaks tõmbekeskuseks nii Eestis kui ka globaalselt. Ning kuigi see on märk, et me linnas liiguvad asjad õiges suunas, võib kiire progressiga kaasneda, et seda algset ja ehedat Emajõelinna vaimsust, mis on teinud ja teeb Tartu eriliseks ning seest suureks, ohustab tulevikus tundmatuseni teisenemine või suisa kaotsiminek.