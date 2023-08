Orkester on Rasmus Puuri käe all harjutanud esitusküpseks heliteoseid, mille on kirjutanud Ester Mägi (1922–2021). Noored muusikud on laagris Läti piiri lähedal Luutsniku külas ja käivad esinemas kohtades, kuhu suuremad muusikakollektiivid tavaliselt ei satu.