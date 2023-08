Luis Sagasti, James Prevetti ja Berit Talpsepp-Jaanisoo ühisnäitusel on teoseid üsna hõredalt. Esiplaanil Prevetti «Nõjatuv figuur (jõejumal)».

Tartu kunstimaja teise korruse kolm näituseruumi on täidetud James Prevetti, Berit Talpsepp-Jaanisoo ja Luis Sagasti ühise väljapanekuga «Tont-Värk», kus suure saali ühes nurgas hakkab silma tumeda värvilise paberi tükkide kaetud kuju «Paan» ning teises nurgas värvilisest vahtplastist tehtud skulptuur, mida ilma seinale kinnitatud sildita ei oskaks kuidagi nimetada.

Uudishimulik näituseline saab sedelilt teada, et see on «Nõjatuv figuur (jõejumal)».