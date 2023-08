Siiri Laidla: igal sõnal on tähendus ja vägi

Kui oleksin sündinud Jaapanis, suudaksin lugeda kõiki neid hieroglüüfe ja kiksutrille, mis praegu on arusaamatu kribukrabu. Niisama adumatu on jaapanlastele eesti keel. Millegi arusaamatu kohta öeldakse meil, et see on nagu hiina keel. Hiinlastele on nende keel aga loomulik suhtlusviis. Mõnes keeles loetakse üldse paremalt vasakule ja alt üles. Gruusia ja armeenia tähestik on ilus nagu graveeritud muster, aga see avaneb neile, kes soovivad keelt ära õppida. Ise imestan, miks meil nii vähe osatakse läti ja leedu keelt, ometi oleme ju lähinaabrid. Tudengiajal purssisin ungari keelt, aga selgeks seda ei saanudki.