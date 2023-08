Korteriomanikud väldivad endiselt Ukraina sõjapõgenikest üürnikke

Kallist hinnast hoolimata on suve lõpus üsna harjumuspärane, et tudengid otsivad Tartus meeleheitlikult üürikortereid, siis möödunud aastal Ukrainas alanud sõjast alates on elamispinna leidmisega raskustes ka siia tulnud Ukraina sõjapõgenikud. Viimastel on võimalik saada küll üüritoetust, kuid napib neid, kes on lahkelt nõus oma elamise neile üürima.