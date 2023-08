FOTO ⟩ Tormituulele alla jäänud vahtrapuu lömastas kaubiku

Valgest kaubikust, mis murdunud puu all kannatada sai, postitas tartlane Facebooki gruppi «Märgatud: Tartus» ligikaudu kümmekond minutit peale kella 17. Õnnetus juhtus Kuu tänaval, kus pildi järgi näib, et vaher on tuule tõttu murdunud ning tee poole sõiduki katusele vajunud.

Postitus on kogunud mitmeid kommentaare. Näiteks nentis üks naine, et küllap on see alles algus eesootavale ilmale.