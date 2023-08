Sünoptik selgitab, milliseks ilmaks peavad valmis olema inimesed Tartu- ja Jõgevamaal

Kolmanda taseme ehk eriti ohtliku ilma hoiatus on välja antud saartel, Läänemaal, Pärnumaal, Viljandimaal, Valgamaal ja Võrumaal. Teise astme hoiatus on Raplamaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Tartumaal ja Põlvamaal, mis tähendab, et ilm on ohtlik. Mujal Eestis on esimese taseme hoiatus, mille kohaselt võib ilm olla teatud olukordades ohtlik.

Ilmaprognoosi järgi on oodata äikesevihma valinguid, millega võivad kaasneda tuulepuhangud üle 25 m/s ja rahe. Sajuhulk võib kohati olla 30–50 mm ning on trombide ja keeristormide tekke oht. Öö jooksul levib sajuala pikkamööda põhja poole, mitmel pool on äikest ning püsib tugevate sajuhoogude ja tuulepuhangute oht.

Torm vaibub veidi

Keskkonnaagentuuri ilmaprognooside osakonna juhtivsünoptiku Taimi Paljaku sõnul pole olukord Lõuna-Eestis nii ekstreemne kui saartel, aga kergel käel ei tohi kindlasti asja suhtuda.

«Inimesed peavad valmis olema väga tugevaks vihmaks ning tuuleks, ägedaks äikseks ja raheks. See vöönd jõuab alles hilisõhtul Eesti lõunaserva, seega on see jõudnud juba veidi vaibuda,» ütles Paljak.

Nii intensiivsete ilmanähtuste puhul tuleb arvestada umbes tunnise ajanihkega, aga Paljaku hinnangul saavad inimesed teisipäeva hommikul tööle minna juba oluliselt leebema ilmaga.

«Hetkeseisuga peaks torm olema vaibunud hommikul kella viie-kuue ajal. Siis on ka temperatuur juba märksa jahedam,» rääkis juhtivsünoptik.

Tuul viib inimestelt elektri

Terve tänase päeva puhunud tugev tuul on viinud voolu tuhadetest majapidamistest.

Elektrilevi rikkekaardi järgi oli kella 17.45 ajal Tartumaal rikkeliste katkestuste tõttu vooluta 601 klienti, Jõgevamaal oli selliseid kliente 196.