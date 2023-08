Autovabaduse puiestee pakib selleks aastaks pillid kotti

Tartu linnavalitsuse kultuurivaldkonna juhi ja autovabaduse projektijuhi Sten Svetljakovi sõnul võib lugeda projekti õnnestunuks. «Mina arvan, et läks väga hästi,» lausus ta.

Autovabaduse puiesteele oli paigaldatud kaamera, mis mõõtis külastatavuse hulka – Svetljakovi sõnul jäi see päevas umbes 3000 inimese kanti ning neljapäeviti ja laupäeviti, kui oli rohkem üritusi, astus autovabaduse puiesteelt läbi umbes 10 000 inimest päevas.

Kuigi laiemat publikut kõnetasid enim Tartu 2024 raames korraldatud kontserdid, jagus Svetljakovi sõnul tegevust kõigile. «Programmi ehitatas meeskond väga hästi üles,» lausus ta. Kontsertide kõrval said menukaks näiteks ka perepäevad ja beebihommikud.

Neljapäevaks on autovabaduse puiestee ennast täielikult kokku pakkinud ja liiklus taas autodele avatud. Kaasava eelarve toel soetatud pingid viiakse linnas oma alalistele kohtadele.

Seda, kas autovabaduse puiestee ka järgmisel aastal tuleb, Svetljakov veel ei öelnud, kuid vihjas, et midagi suurt toimub südalinnas ka tuleval aastal.

«Kuna järgmisel aastal on kultuuripealinna aasta, vajab kultuuripealinn kesket südant,» sõnas ta. Kuigi tänavuse autovabaduse puiestee kokkuvõtvad koosolekud on alles ees, on tuleva aasta tarbeks esimesed kohtumised juba tehtud.