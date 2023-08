Tartu Milli kasum kahekordistus mullu 4,1 miljoni euroni

Aruandeaastal kulutati uue põhivara soetamisele ja olemasoleva parendamisele kokku 1,9 miljonit eurot. Keskkonnainvesteeringute keskuse toetusega jätkati Tartusse kamaliini rajamist, see sai aasta jooksul ka valmis. Lisaks investeeriti soetatud tehnikamaja parendusse 94 100 eurot.

Tartu Mill asutati 2000. aastal Lembitu Veski nime all. Ettevõtte aktsionärid on AS Tiigi Keskus ja Jens Grupp OÜ ning tegelikud kasusaajad Creditinfo andmetel Uuno Lausing, Romet Puhk ja Jens-Uwe Gabriel.