Fotod ⟩ Elukogenud laadaline: kui sa midagi ostad, siis mõtle, mida sa ära viskad

«Siin kohvris on kilo kulda laiali!» hõikab Pärnust pärit Peeter Pulst kullaläikesi nuge, kahvleid ja lusikaid täis kohvri poole kiigates. No nali, aga kullatud söögiriistadega kohvri olla sõber Saksamaalt toonud. Sealsamas kõrval on välimuse poolest sajanditagune nukuvanker koos nukuga, odav ka ei ole. «300. Aga mis aegne ta on – no ei ole aastaarvu peal.»