Tartust lühikese autosõidu kaugusel Luke mõisa pargi tiikide vahele on lavastaja Katrin Pärn ja koreograaf Janek Savolainen ning teatri Must Kast näitlejad paigutanud lavastuse «Luikede järved». Pjotr Tšaikovski balleti «Luikede järv» muinasjutulisest armastusest on sinna jõudnud vähe. Ja parem ongi, sest trupil on öelda palju rohkem ja oluliselt lõbusamas võtmes kui klassikaline ballett.