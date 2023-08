Eneli Kindsiko: mis on deepfake ehk süvavõltsing ning mida peab iga lapsevanem sellest teadma?

Süvavõltsingud on eriti ohtlikud noorte jaoks, kuna sotsiaalmeedial on tugev mõju noore inimese identiteedile. Noored on sotsiaalmeedias aktiivsed ning sõltuvad tihti sellest, mida teised nendest arvavad ja sotsiaalmeedias levitavad. Mida enam kujundab noor inimene oma identiteeti sotsiaalmeedia põhjal, seda enam mõjutatud on ta ka süvavõltsingutest.

1. Kujundada sotsiaalmeediaalast sitkust. Sotsiaalmeediaalane sitkus on uue aja vajalik oskus. See, kui keegi midagi minu kohta sotsiaalmeedias kirjutab või koguni süvavõltsingut levitab, ei tähenda, et see oleksin mina või et see kehtiks minu kohta. Kellegi mainet kahjustavat videot või postitust vaadates tasub endalt küsida «Kas see on päris?», «Kas ma peaks seda uskuma?».