Kunagi oli vasakukäelisus keelatud. Tänapäeval seda isegi ei märgata. Näib, nagu oleks ühiskonnas jõutud arusaamale, et meis leidub rohkem sarnasusi kui erinevusi. Üks selliseid sarnasusi on ka igavene õnneotsing. Kuid halli argipäeva kipuvad pigem iseloomustama rutiin ja äng. Et inimene ängi ära ei upuks, hakkab ta alateadlikult õnne ja ilu otsima ka sealt, kus seda esmapilgul ei näi peituvat. Nii hakatakse olmenähtustele omavolilisi tähendusi andma.