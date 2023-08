Esimest aastat armastusfilmide festivali Tartuff programmijuhi ametis töötavale leedukale Edvinas Pukštale ei valmista probleemi vaadata aastas üle tuhande filmi. Kinokunsti suure austajana on ta seisukohal, et voogedastusplatvormid on küll vajalikud, kuid samas lörtsivad need kinokultuuri.