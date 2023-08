Naiivi üks omanikke Martin Maatee nentis, et neil tuleb siiani lappida koroonaajal tekkinud haavu. «Kui me koroonast väljusime, siis oli meie võlg riigile ligi 55 000 eurot või midagi sellist,» märkis ta. Nüüd on firma teinud graafiku, mille alusel maksu- ja tolliametile võlga tagasi maksta.