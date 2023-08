VIDEO ja FOTOD ⟩ Raadi vanal lennuväljal hõljus mees tulevikukostüümiga õhus

Gravity reaktiivkostüümil on võimsust 1500 hobujõudu ja sellele kuulub inimese juhitud reaktiivlennuvahendi kiirusrekord, milleks on 136,9 kilomeetrit tunnis. Keskmiselt saab kostüümiga lennata kolm minutit ja puhtteoreetiliselt on võimalik tõusta 3,65 kilomeetri kõrgusele, kuid ohutuse huvides pole seda veel tehtud.

Piloodi Sam Rogersi avalend jäi asjatundmatule silmale väga üürikeseks, sest pärast mootorite käima tõmbamist tuli ta koos assistendi Alexander Maundiga tagasi mitte lennates, vaid kõndides. «Selle kostüümi tõime me just USAst lennukiga siia. Pidime selle ümber seadistama siinsetele ilmaoludele. See on tavaline protsess,» selgitas britt.