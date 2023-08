Tartu korvpallimeeskonnaga liitus juba Eestis karastunud ukrainlane

«Eelmisel hooajal tegi ta TalTechis mõned päris ilusad «kontserdid» ja nüüd on näha, kuidas ta kohaneb meie treeneri joonisega. Eks kvaliteedimärk on ka see, et ta tegi suvel Ukraina koondisega ettevalmistuse kaasa ja on koondise piiri peal,» lisas Talts.