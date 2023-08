Keskerakonna Tartumaa piirkond toetab kongressil Tanel Kiike

Tartumaa piirkonna esimees Peeter Laasik kiitis Tanel Kiige otsustavat tegevust tervishoiu valdkonnas ministrina. «Kogu riigi jaoks kriitilistel momentidel näitas Kiik üles juhi võimeid ja kiiret otsustusvõimet, mis aitasid edukalt meie riigi tuua läbi suurest pandeemiast. Juhatus usub, et erakond vajab hetkel juhti, kes suudaks kriitilisel hetkel langetada kaalukaid otsuseid ning muuta praegune olukord uueks edulooks, aga omaks ka strateegilise ettenägemise võimet,» selgitas ta.

Laasik lisas, et Kiigel on kogemus nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil ning erakonna esimees peab olema valmis kandma ka valitsusjuhi vastutust. «Eelnev kogemus peaministri büroo juhatajana, hiljem ministrina, on andnud talle väga hea ettevalmistuse ja ülevaate vastutusrikka positsiooni jaoks,» leidis Keskerakonna Tartumaa piirkonna esimees.