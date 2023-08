Emajõe Suveteater toob taas lavale eelmise suve menuki

Veera Saare samanimelise romaani põhjal valminud lavastus räägib sooja südame, targa pea ning selgete väärtustega eesti naistest. Nende valikutest või ka valikute puudumisest, südame hääle järgimisest ja mitte järgmisest. Need naised on avara hingega, sitked, töökad ja allaandmatud.

Vaeva nägemata ja tööd tegemata ei möödu Ukuarul ükski päev, sest töö on eelduseks, et Ukuaru elanikel saaks olla päris oma kodu. Ilma töö ja vaevata pole ei peremehetunnet ega kodutunnet, seepärast ei tohigi töö otsa lõppeda, sest kui see lõpeb, ongi kõigel lõpp.