Tartu otsib Emajõe äärde toitlustajaid

Tartu jätkab Emajõe-äärse piirkonna arendamist ja jõe linnaeluga sidumist, mis on olnud üks linna prioriteetidest. Selleks otsitakse kolme toitlustusettevõtet, kes sooviksid koos linnaga promenaadi edasi arendada ja avada kohviku või restorani. Tegu on ainulaadse võimalusega, sest jõe äärde uute ehitiste rajamine on piiratud.