«Uus rekord, kütuse hind tõusis esmakordselt üle 2,1 euro», «Kolmapäeval tõuseb elektri börsihind rekordilise 4000 eurot megavatt-tunnini», «Maagaasi hind jõudis eelmisel reedel 339 euroni megavatt-tunni eest, mis on uus rekord», «Ähvardab ränk sooja hinnatõus», «Elektrikatkestuste oht on suur, tarbimist tuleb vähendada». Need uudiste pealkirjad on napilt aasta vanad.