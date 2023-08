Nutikas tööline teeb karjamaal mõne minutiga peremehe elu lihtsaks

Elva lähistel Hellenurmes Tootsi talus kogunes hiljuti kümmekond borderkollit ja nende ustavad treenerid, et võtta mõõtu lammaste karjatamises.

Šotimaa mägisest piirkonnast pärit borderkollit peetakse maailma kõige nutikamaks ja töökamaks koeratõuks, ta on väga kiirelt võimeline ära õppima sadu käsklusi. Need koerad lausa anuvad omanikult tööd ja mõttetegevust ning naudivad võistlemist.

Borderkolli on aretatud lammaste karjatamiseks ning tänu nende ülitugevatele instinktidele ja nutikusele on neile algtasemel ameti selgeks õpetamine üsna lihtne. Kuid tšempioniks ei sünni nemadki, võistlustel nõutav tase vajab kõva trenni nii borderkollidel endil kui ka nende juhtidel.

«Borderkollide treenimine on väljakutsuv hobi, kuid kannab ka praktilist eesmärki, sest koerte oskusi saab karjamaal päriselt rakendada,» ütles võistluse korraldanud Tootsi talu perenaine Terell Pihlak, kes Eestis ühena vähestest borderkollide treeninguid eest veab.

Eestis on hinnanguliselt paar-kolmkümmend borderkollientusiasti, kes aktiivselt treeningutel käivad ja võistlustel osalevad. Konkreetsele tõule suunatud treenereid ja organiseerijaid on seni üsna vähe olnud, kuid huviliste hulk on kasvamas.