Päästjad käisid hooletusse jäänud lõket kustutamas

Päästjad leidsid eest umbes meetrise läbimõõduga lõkke. Kuigi lõke oli ümbritsetud kividega, oli see jäetud järelevalveta põlema. Päästjad kustutasid lõkke 200 liitri veega.

Päästjad hoiatavad, et lõkke süütaja kohustus on tagada, et tuli ümbrusse ei leviks, ning selleks tuleb lõket valvata. Tuleohutusnõuete rikkujaid võivad päästeameti inspektorid või meeskonnavanemad karistada rahalise trahviga.