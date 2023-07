Priit Pullerits: elupilt Emajõe ääres osutab Eesti ohtlikule nõrkusele

Ent olulisim on hoopis muu mõte ja järeldus, mis pähe tuli. See paigutub konteksti, mis ühelt poolt räägib piirideta maailmast ja teisalt haakub sellega läänest leviv mõttemall, et riik on territoorium, mis koondab sellel elavaid inimesi, ning siit kasvav järeldus, et elanikkonna määratlemisel on aluseks kodakondsus, mitte muud tunnused. Olgu pealegi, et Eesti põhiseadus määratleb meie riigi mõttena selle keele ja kultuuri edasikandmise. Ehk teisisõnu: Eesti on rahvusriik.