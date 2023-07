Liisa Pakosta: laste vaimset tervist kaitseb kindlustunne

Tuttav kurtis just, et tema lapsel on eluisu täitsa läinud. Põhjuseks suvetöö kirjanduses ja matemaatikas, mida laps peab järele vastama augusti lõpus. Augustilõpu järelevastamise õnnestumisest sõltub selle lapse jaoks see, kas ta kukub koolist välja või saab teistega koos järgmises klassis jätkata.