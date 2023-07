TARTUFFI FILM ⟩ Elu kõrvetab vahel valusasti

Igaüks saab vahel elult kõrvetada. Kas «Hõbedase udu» lavastajal ja stsenaristil Sacha Polakil just selline ütlus kõrvus kõlas, kui ta oma filmi peategelast välja mõtles, aga ilmselgetel põhjustel liikus minul kui vaatajal mõte just selle kujund­liku väljendi peale. Sest see on ka otsene tõdemus: «Hõbedase udu» peategelane Franky on nii palju põletada saanud, et tema armid ja valu on tervele maailmale näha.