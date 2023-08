Dennis Umnov: Tartul läheb hästi, kui uued ideed leiavad soodsa pinnase

Rääkides tulevikust, on minu üks suuremaid unistusi, et meil säiliks puhas ja roheline keskkond. Soovin näha linna, kus autodele on loodud rohkem alternatiive ning kus inimesed eelistavad jalgrattaid ja ühistransporti. Roheline infrastruktuur peaks olema alati linnaplaneerimise keskmes, et tekiks rohkem parke ja rohealasid, et inimesed saaks nautida looduse ilu ning nautida aktiivselt sportimist ja muid vaba aja tegevusi.