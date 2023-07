Tartu festivalide hulgas küllap kõige veidram on selline, mis on vaatluse alla võtnud erilised kohad meie linnas. See on linnafestival Uit. Kahe nädala pärast toovad korraldajad festivali kümnenda tegutsemise aastapäeva puhul huviliste ette programmi, mille fookuses on teema «Linnapausid».