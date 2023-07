Põhja puiestee ja Muuseumi tee ehitus toob kaasa liikluspiiranguid

Suurte veoautodega Jõgeva poolt tulijatele on Räpina maanteele pääsemiseks (Aruküla teelt) kohustuslik ümbersõiduteekond Jõhvi–Tartu–Valga (põhimaantee nr 3) – Aovere –Luunja (tugimaantee nr 44) – Tartu–Räpina–Värska (tugimaantee nr 45). Idaringteelt Jõhvi (põhimaantee nr 3) ja Jõgeva maanteele (tugimaantee nr 39) liikujatele on kohustuslik ümber sõita Aovere–Luunja (tugimaantee nr 44) kaudu.

Jaama tänava ja Põhja puiestee ning Sõpruse puiestee ristmikul on liiklusele suletud Põhja puiestee (lõigus Jaama tn kuni Jaama 82 sissesõit) Oksa tänava suunaline sõidurada.

Põhja puiesteelt on lubatud parempööre Jaama tänavale ning Jaama tänavalt on lubatud vasakpööre Põhja puiesteele. Põhja puiestee otsesuund Sõpruse puiesteele on suletud. Põhja puiesteele tagatakse ligipääs Jaama tänavalt.