Tartuffi film ⟩ Armastus kui kuulivest

Robert De Niro mängib «Pinges» kurjategijat Neil McCaulyt ja Al Pacino teda jahtivat detektiivi Vincent Hannat. Nad teevad oma tööd suurima kirega ja suhtuvad oma vastase tegemistesse varjamatu austusega. Leiavad ju need mehed isegi selle hetke, et koos kohvitassi taga maha istuda ja lubada, et kui muidu tõesti ei saa, tuleb neil teine maha lasta, aga mingit rõõmu nad sellest tundma ei saa.