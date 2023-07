Galerii ⟩ «Juba ammu surnud» punk toob järjest rohkem inimesi kokku

Seda juttu, et punk on kohe suremas, on räägitud juba 1980. aastate algusest. Enam kui kümme aastat igal suvel Tartus Raadil Punk & Rock festivali eest vedanud J.M.K.E. trummar Roland Sutt naeris, et Eesti pungi kogukond jätkab traditsiooni ja kuulutab pungile endiselt surma. Punkfestival toob igal aastal aga järjest rohkem inimesi kokku.