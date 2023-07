Tammeka täiendas ründeliini Nigeeria mängijaga

Eestis mängimist ootab Basher huviga. «Väga suur au on esindada Tammekat ja mängida Eesti kõrgliigas. Tänan kõiki, kes selle võimalikuks tegid ning ootan kannatamatult esimest mängu, et saaksin aidata Tammekat ja näidata enda oskusi,» kirjutati postituses.

Tammeka peatreener Marti Pähn rääkis, et nigeerlase näol on tegemist küll noore ründajaga, kuid kes näitas end testiperioodil positiivsest küljest. Samuti on mängija peatreeneri sõnul lühikese ajaga hästi meeskonda sulandanud.

«Oma omadustelt on tegu mängijaga, kelle puhul me näeme, et ta suudab nii pallita kui ka palliga mängus muuta meie tegutsemist mitmekesisemaks ning seetõttu usun, et tegu on meeskonna jaoks väärt täiendusega,» lisas Pähn.