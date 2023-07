Tark Tartu ⟩ Teadlane soovitab aiamaal looduse vastu heidelda loodusega

Erinevad taimed kasvavad maheaias rahulikus kooskõlas: vaheldumisi on istutatud sibulad, õunapuud ja mustsõstrapõõsad. Kolmapäeva ennelõunal askeldasid põllulappide vahel tegusad tartlannad Lilia Zvaritšk ja Ene Hansing. Juttu puhudes selgus, et nad mõlemad on viimastel aastatel kahjuritega hädas olnud. Enim on kimbutanud lehetäid, kartulimardikad ja lähedal tiigis pesitsevad mügrid.