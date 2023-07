Hans Leonhard Kõrgesaar: vastutustundlike otsuste nimel tuleb sõna sekka öelda

Selleks tuleb teadlikult loodust ja keskkonda hoida, hävitatud loodusväärtusi taastada, reostust – nii bioloogilist kui ka keemilist – järjekindlalt vähendada. Elu vajab kujundamist nii, et ebavajalikke või vähevajalikke asju toodetaks vähem, et müümine ja tarbimine tekitaks praegusest märksa väiksema ökoloogilise jalajälje.

Tean, et sellised muutused ei sünni hetkega. Nende nimel tuleb langetada kaalutletud otsuseid, et vältida kasu asemel kahju tekitamist. Ometi tuleb juba kiirustada, sest viimaste rahvusvaheliste kliimaraportite kohaselt on maakera soojenemise peatamine kahe kraadi juures muutunud juba väga ebatõenäoliseks.