Tänavused kõige menukamad nimed algavad S-tähega

Käesoeval aastal on siiani populaarsemad poiste nimed olnud Sebastian ja Mark ning tüdrukutel Saara ja Sofia.

Lisaks sõlmiti kuue kuuga 291 abielu, mis on 13 enam kui aasta eest. See-eest vormistati rohkem ka lahutusi: 131 ning mullu 102. Tartumaa vaimulikud on 2023. aastal sõlminud 45 abielu, mis on eelmise aastaga võrreldes viie võrra rohkem.