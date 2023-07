Professor Aadu Must saadetakse Tartu ülikooli aulast viimsele teekonnale

Paljud peahoonesse sisenejad kandsid pärgi ja lilli. Mõnedki peatusid fuajees, et teha lahkunu mälestuseks sissekanne leinaraamatusse. Leinatseremoonia toimub aulas.

Tartu ülikooli ametlikus nekroloogis on kirjas, et professor Aadu Musta pühendumust mitmekülgse ajaloouurija, õppejõu, juhendaja ja kolleegina on võimatu paari lausega kokku võtta, ta kõndis ja jääb edasi kõndima oma rada.