GALERII ⟩ Tartu ülikooli aulast viimsele teekonnale saadetud Aadu Must sängitati Raadi kalmistule

Leinavate akadeemikute hulgas olid Valter Lang, Andres Metspalu, Tõnu-Andrus Tannberg ja Richard Villems. Mõnedki saabujad peatusid fuajees, et teha lahkunu mälestuseks sissekanne leinaraamatusse.

Lahkunu puusärgi kõrval võttis koha sisse esimene leinavalve. Leinatalituse avas vaimulik Paul Gill tsitaadiga Ernst Enno luuletusest: «Nii vaikseks kõik on jäänud / su ümber ja su sees, / mis oli, see on läinud, / mis tuleb, alles ees ...»