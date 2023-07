Politsei palub abi Emjaõest leitud uppunud naise tuvastamisel

Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Marek Kiik ütles BNS-ile, et naise avastas jõest juhuslik mööduja. «Tema tähelepanu äratasid kaldale jäetud plätud,» rääkis Kiik.

Naise isik pole kindlaks tehtud ja seetõttu palub politsei abi tema tuvastamisel. Naine on umbes 30-aastane, kõhna kehaehitusega ja umbes 170 cm pikk. Tal on musta värvi juuksed, tumedat värvi silmad ja tema parema käe biitsepsil on punast värvi ümmargune tätoveering. Seljas oli tal musta värvi kleit.