Vanemuise sümfooniaorkestri kontserdil Toomeorus esineb tavatult palju soliste

Eeloleval pühapäeval annab Kassitoome orus Vanemuise sümfooniaorkester tavapärase suvekontserdi. Tavatuks teeb selle asjaolu, et teatri muusikajuhi ja peadirigendi Risto Joosti kutsel jagab orkestrantidega lava seitse solisti. See on suurim solistide arv nendel kontsertidel läbi aegade.