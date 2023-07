Raimu Hanson: võidutöö nimi tähendab piibellikku segadust

Piiblis on esimeses Moosese raamatus kirjas, kuidas ida poole rändavad inimesed leidsid Sinearimaal toreda tasandiku, asusid sinna elama ning hakkasid ehitama linna ja nii kõrget torni, et selle tipp ulatuks taevasse ja teeks neid üle kogu maailma kuulsaks. Issand pani seda tähele ja ütles: «Ennäe, rahvas on üks, nad kõik räägivad üht keelt ja see on alles nende tegude algus. Nii teevad nad varsti kõike, mida tahavad.»