Paljud teeäärsed elanikud ja ettevõtjad on aga nördinud, et transpordiamet pole nende esitatud ettepanekutega üldse arvestanud ega kompromisse pakkunud. Kambja vallavalitsus otsustas elanike kaitseks välja astuda ning ametlikku vaiet on koostamas ka tee ääres värskelt valminud Külitse Coopi esindus.