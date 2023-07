FC Rahwale on suur meeskond ning et kõik pildile mahuksid, tuli väiksemate väravatega väljakult kolida suurema värava ette.

Spordiregistri andmetel harrastas mullu Eestis ligi 23 000 inimest jalgpalli, mis teeb sellest võimlemise järel populaarsuselt teise spordiala. Tartus on jalgpallihuviliste arv läbi aastate püsinud kolme tuhande ligi, aga hüppeliselt on tõusnud rahvaliiga menukus: viimase kolme aastaga on lisandunud kuus võistkonda.