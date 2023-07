UUS RAAMAT ⟩ Hando Runnel meenutab õndsaid aegu

Viimaste päevade mõneti sompus ja kohati sajuse ilma järgi võiks arvata, et suvi on lõppenud. Nõnda et mõni päev tagasi trükikojast tulnud raamat «Suvi on lõppenud» on Ilmamaa kirjastusel väga täpselt ajastatud. Selle 84-aastane autor Hando Runnel peab aga silmas enamat kui pilvedealune jahedus või vihmasabinad.