Euroopa Komisjoni turuülevaatest selgus, et suhkru hind on märgatavalt tõusnud: kui mullu maksis Euroopas tonn suhkrut 450 euro kanti, siis tänavu on see tõusnud 814 euro peale. Suhkru hinda on viimase aja jooksul mõjutanud nii kliimakriis, tõusvad energiahinnad kui ka üleüldine inflatsioon.