Arhiivinduse professor Aadu Must tegi hiljuti revisjoni ja selgus, et ta on töötanud materjaliga 54 arhiivis üle maailma. Sellest kogutud materjalist võiks järgmised 30 aastat raamatuid kirjutada. See pilt Aadu Mustast on tehtud rahvusarhiivi uurimissaalis 2021. aasta oktoobris.

Foto: Margus Ansu