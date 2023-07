Linna, ka kõige rohelisema, teevad linnaks majad ja muud ehitised, mitte puud ja pargitaimed. Kõige tähtsam on see linna keskuses, linnasüdames. See, et Tartu linnasüda on majade ja ehituste poolest tühi, on ju õnnetus, teise maailmasõja (siiani kestev) järelm.