Inspiratsioonifestivali üks korraldajatest, Merit Raju on festivale ja koosviibimisi korraldanud nüüdseks üle 10 aasta. Teine korraldaja on Meriti abikaasa, slackline’i maailmameister ja õhu-show’de lavastaja Tauri Vahesaar. «Mul on väga hea meel, et me saame koos Tauriga Inspiratsioonifestivali koos korraldada,» ütles Raju.