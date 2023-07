Läti politseist ralli ajaks Eesti kolleegidele appi tulnud Karlis Liepinš ütles, et ennekõike on ta siin õppimiseks. Ta on Eesti politseil pigem töövari, jälgides, kuidas meie korrakaitsjad ralli ajal toimetavad.

Peamiselt jälgib Liepinš liikluses toimuvat. «Siin on liiklejad väga vaoshoitud, kihutatakse palju vähem kui meil Lätis,» ütles ta. «Vahel oleme pidanud aitama liiklust suunata, aga siin on kaasatud väga palju vabatahtlikke, see on üks hea näide, kuidas ülesandeid jagada.»