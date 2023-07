Politsei vahekokkuvõte: kahe päeva jooksul on politsei tabanud kokku 68 kiiruseületajat

Ralli on möödunud tõsisemate vahejuhtumiteta, ütles Tartu politseijaoskonna juht Andrus Reimaa täna ennelõunal. Enim on politseile tööd andnud sõidukijuhid, kes on ühelt katselt teisele liikudes kiirust ületanud. Kahe päeva jooksul on politsei tabanud kokku 68 kiiruseületajat.