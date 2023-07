Piltuudis ⟩ Politsei patrullib raja ääres, Läti kolleegid kohe nende järel

Vaadanud üheskoos, et probleeme ei näi seal olevat, istusid mõlema riigi politseinikud taas oma tööautosse ning sõitsid parkla teise otsa.

Lõuna prefektuur andis enda tänastest toimetustest ka sotsiaalmeedia vaheldusel märku, tuletades rallifännidele meelde, et maantee pole kiirustamiseks: «Oleme ka täna Lõuna-Eesti teedel turvalisust tagamas ja tavaliiklejatele meelde tuletamas, et suured kiirused jäägu üksnes WRC ralliässadele.»

Ühtlasi oli Facebookis postituses märgitud, et nagu ka eelmistel aastatel, aitavad liiklust turvata Team Motohunt motoreguleerijad. Nende ülesanne on saata tihedama liiklusega aladel rallisõitjaid ühelt võistluspaigalt järgmisele.

Varem Facebookis tehtud postituses kirjutas Lõuna prefektuur, et siiamaani on ralli kulgenud rahulikult – reede pakkus korravalvuritele positiivseid emotsioone, tõi naeratuse näole ning sai tõdeda, et fännid liiklesid eeskujulikult